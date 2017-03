Panda in Polonia? Prima Marchionne faccia rientrare tutti operai a Pomigliano, dice Fiom

La Fiom commenta le dichiarazioni di Sergio Marchionne sul trasferimento della Panda in Polonia.

"Le dichiarazioni rilasciate a Ginevra dall'amministratore delegato del gruppo FCA, Sergio Marchionne, sul futuro delle produzioni nel nostro paese alla luce di quanto sta accadendo nel settore, rendono urgente un confronto con tutte le organizzazioni sindacali in Italia" dichiara in una nota la Fiom.



"In particolare per Pomigliano, considerato l'annuncio fatto dall'Ad secondo cui la Panda andrà via certamente mentre, a oggi, non c'è alcuna rassicurazione sul rientro di tutti i lavoratori nello stabilimento Giambattista Vico", precisa il sindacato dei metalmeccanici.



"La Fiom ritiene indispensabile l'avvio di un rapido confronto sindacale, visto che quei lavoratori hanno subìto anni di ammortizzatori sociali e anche lo spostamento a Cassino. - si spiega infine dall'organizzazione sindacale - Il governo, dal canto suo, non può continuare a tacere sulle politiche industriali e occupazionali che riguardano Fca come le aziende che lavorano nell'automotive, settore industriale strategico per il nostro paese. In tutto il resto d'Europa i governi svolgono un ruolo fondamentale per l'occupazione e per il ruolo strategico dell'industria dell'auto, in Italia è ora di passare dalle dichiarazioni agli atti concreti".