Oerlikon smentisce ritiro licenziamento per operaio che ha subito trapianto

Oerlikon smentisce le notizie di stampa relative al ritiro del licenziamento di un lavoratore che ha subito un trapianto di fegato ma ha assunto l'impegno a trovare una soluzione condivisa. La Fiom auspica si tratti della revoca del provvedimento.

"Si è svolto oggi (ieri, ndr) pomeriggio l'incontro tra la Direzione Oerlikon Graziano dello stabilimento di Rivoli, le Rsu e le organizzazioni sindacali per discutere del licenziamento del lavoratore rientrato in servizio dopo un periodo di malattia, durante il quale ha subìto il trapianto del fegato. Nel corso dell'incontro l'azienda ha smentito le notizie di stampa relative al ritiro del licenziamento, ma ha assunto l'impegno a trovare una soluzione condivisa con il lavoratore. La Fiom auspica si tratti della revoca del provvedimento", viene riferito in una nota dal sindacato dei metalmeccanici.



"La mobilitazione straordinaria dei lavoratori, scesi in sciopero appena appresa la notizia, ha portato in primo piano una vicenda che rivela sia lo stato di degrado cui sono giunte le relazioni industriali in Oerlikon, sia l' affermarsi di una logica arbitraria ne l rapporto della Direzione aziendale con i lavoratori" prosegue la Fiom.



L'organizzazione sindacale conclude infine: "E' doveroso ricordare, infatti, che altri due licenziamenti, a nostro giudizio ingiustificati e dalla connotazione ritorsiva, sono stati decisi in questi gi orni ai danni di due lavoratori iscritti alla Fiom. In un caso, quello di Bari, colpisce anche la sinistra coincidenza con le motivazioni addotte per il licenziamento di Rivoli, la 'sopraggiunta inidoneità' dopo un delicato intervento chirurgico. La Fiom chiede il ritiro dei licenziamenti, già impugnati dai suoi legali, e la convocazione del coordinamento sindacale unitario per avviare il confronto, da troppo tempo atteso ormai, sul piano industriale. Si discuta delle prospettive industriali, dei necessari investimenti da realizzare e della difesa dei livelli occupazionali."