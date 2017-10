Nobel Pace 2017 contro le armi nucleari non è punto d'arrivo, dice Fiom

La Fiom commenta l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace all'ICAN.

"L'assegnazione del Nobel per la Pace a ICAN è il riconoscimento per l'impegno e il ruolo importante avuto da questa rete e dalle associazioni che ne fanno parte nel percorso che ha portato alla firma del trattato per la messa al bando delle armi nucleari avvenuta il 7 luglio scorso alle Nazioni Unite. Consideriamo questo premio un premio a tutte quelle associazioni - viene illustrato in una nota dalla Fiom -, movimenti, persone che in tutto il mondo (in Italia partecipano a Ican la Rete Italiana Disarmo e Senzatomica) da anni si battono per il disarmo, nucleare e non solo."



"Il premio Nobel comunque non può essere considerato un punto d'arrivo - si precisa quindi dal sindacato dei metalmeccanici -, ma uno stimolo a rilanciare l'impegno del movimento per la pace per la effettiva messa al bando delle armi nucleari e la riduzione delle spese militari e delle politiche di riarmo, a partire dalla mobilitazione perché anche il governo italiano sottoscriva il suddetto trattato".