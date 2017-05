Magneti Marelli: operai Crevalcore scrivono a Gentiloni per più democrazia dentro e fuori

La Fiom consegna a Paolo Gentiloni la lettera dei lavoratori di Crevalcore.

"Questa mattina i delegati della Fiom dello stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore hanno distribuito a tutti i lavoratori all'ingresso in fabbrica una lettera aperta indirizzata al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in visita oggi a Crevalcore (con un passaggio anche in Magneti Marelli). Con questa lettera abbiamo voluto evidenziare il punto di vista di chi, nei terribili giorni del terremoto, ha dovuto lottare anche per difendere il lavoro e lo stabilimento" viene riportato in una nota dal sindacato dei metalmeccanici.



L'organizzazione sindacale illustra in ultimo: "Sono gli stessi lavoratori che oggi chiedono che sia garantita la democrazia fuori e dentro i luoghi di lavoro (a partire da FCA) e un piano di investimenti pubblici e privati per la riconversione ecologica delle produzioni in direzione di una mobilità elettrica in cui la Magneti Marelli potrebbe essere uno degli attori di primo piano. I delegati della Fiom hanno consegnato la lettera al Consigliere Politico del Presidente a margine dell'incontro presso l'Auditorium di Crevalcore."