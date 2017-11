ILVA Genova: occupazione perché Calenda riveda scelte, dice Fiom

La Fiom sull'occupazione dell'ILVA di Genova.

"L'iniziativa di questa mattina dei lavoratori di Genova di occupare lo stabilimento di Cornigliano dimostra che la Fiom non è isolata. I lavoratori sono gli unici che possono isolare la Fiom - espongono in una nota dal sindacato dei metalmeccanici -, ma con la mobilitazione di oggi dimostrano esattamente il contrario."



"La Fiom ringrazia i lavoratori di Genova che con la loro iniziativa stanno mantenendo alta la mobilitazione per permettere l'avvio del negoziato per la vertenza ILVA. Per la nostra organizzazione è necessario che il ministro Calenda riveda la sua scelta di non convocare al tavolo sull'Accordo di programma tutti i soggetti firmatari. Non è sufficiente aver congelato il procedimento ex articolo 47 per avviare il confronto" prosegue l'organizzazione sindacale.



"La vertenza per la cessione del Gruppo Ilva non è un fatto tecnico tra governo - viene rivelato in conclusione dalla Fiom -, azienda e sindacati: è un confronto da cui dipendono occupazione, produzione industriale e risanamento ambientale."