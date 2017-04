Governo convochi sindacati e salvi Fondazione Ugo Bordoni, chiede la Fiom

La Fiom dopo l'interrogazione riguardo la Fondazione Ugo Bordoni (Fub).

"Nei giorni scorsi è stata depositata presso la Camera dei deputati - spiega in una nota Roberta Turi, segretario della Fiom -, da parte dell'onorevole Marco Miccoli, un'interrogazione al ministro dello Sviluppo economico riguardo la Fondazione Ugo Bordoni (Fub) per segnalare il fatto che il suo consiglio di amministrazione opera, ormai da 5 anni, in regime di prorogatio. Dal 2012 non si è mai proceduto alla nomina dei nuovi consiglieri e i risultati economici degli ultimi esercizi finanziari sottolineano una continua passività dell'ente."



L'organizzazione sindacale continua dunque: "La Fiom, preoccupata del futuro di un ente che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento scientifico in ambito pubblico, ritiene che il governo debba intervenire immediatamente per salvaguardare la Fub, rilanciandola e recuperando il suo ruolo statutario di istituzione di alta cultura e ricerca, con lo scopo di effettuare e sostenere ricerche e studi scientifici e applicativi nel campo dell'Ict, al fine di promuovere il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica."



"La Fondazione deve essere valorizzata come strumento tecnico-scientifico di supporto delle istituzioni, a partire dal ministero dello Sviluppo economico da cui è vigilata. La Fiom chiede che il governo convochi immediatamente le organizzazioni sindacali che hanno più volte richiesto un incontro per discutere del futuro della Fub e dei suoi dipendenti. Deve quindi essere nominato al più presto un nuovo cda, che abbia il necessario spessore tecnico-scientifico per gestire una riorganizzazione dell'ente che tenga conto di tutte le competenze presenti, in relazione alle esigenze del contesto pubblico, rispetto allo stato attuale dell'Ict e agli investimenti in corso nella banda ultralarga, nell'industria 4.0 e nella ricerca e sviluppo nell'ambito delle nuove tecnologie, come l'Ngn e il 5g" viene riferito infine dal sindacato dei metalmeccanici.