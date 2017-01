General Electric: Landini con i lavoratori al presidio di Sesto San Giovanni

"Domani, 20 gennaio 2017, dalle 13 alle 15, il segretario nazionale e coordinatore Ge Rosario Rappa e il segretario generale Maurizio Landini saranno con i lavoratori della General Electric di Sesto San Giovanni, da 116 giorni in presidio permanente nello stabilimento di via Edison 50" si fa sapere in un comunicato dalla Fiom.



Il sindacato dei metalmeccanici rivela infine: "L'obiettivo dei lavoratori da mesi in lotta è la ripresa dell'attività della storica fabbrica sestese - ex Alstom, ex Ercole Marelli - e l'incontro di domani sarà un momento per decidere con loro come proseguire questa dura vertenza."