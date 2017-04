Ge, ex Alstom Sesto S. Giovanni: riaperto il negoziato, annuncia Fiom

La Fiom informa sulla vertenza Ge/ex Alstom di Sesto San Giovanni.

"Si è tenuto (ieri pomeriggio, ndr) al ministero dello Sviluppo economico l'incontro sulla vertenza dello stabilimento Ge/ex Alstom di Sesto San Giovanni - riferisce in un comunicato la Fiom -, con la presenza della viceministro Bellanova, delle Istituzioni locali - presente la sindaco Chittò e l'assessora al lavoro del Comune di Sesto, rappresentanti della città metropolitana e della Regione Lombardia - rappresentanti dell'azienda, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e delegati di fabbrica."



"Dopo una prima fase di confronto aspro con la direzione aziendale, anche grazie al ruolo positivo svolto dalla viceministro Bellanova è stato stabilito che l'azienda e la proprietà dell'immobile dovranno individuare un advisor che avrà il compito di trovare un soggetto imprenditoriale per la reindustrializzazione del sito di Sesto. Tale primo importante risultato, nella ormai lunga vertenza, è frutto della lotta dei lavoratori - in presidio permanente da quasi sette mesi - e delle istituzioni locali, della Regione e del governo che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio. Non appena sarà nominato l'advisor, il ministero si è impegnato a riconvocare il tavolo e ad istituire una commissione istituzionale che avrà il compito di monitorare tutto il percorso fino alla riapertura dello stabilimento" informa infine il sindacato dei metalmeccanici.