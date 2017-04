Fiom: non convertire decreti Minniti-Orlando su immigrazione e sicurezza

Presidio a Montecitorio contro la conversione dei decreti Minniti-Orlando su immigrazione e sicurezza urbana.

"La Fiom aderisce all'appello condiviso da Cgil, Cisl, Uil e numerose altre associazioni con il quale si chiede di non convertire in legge i decreti Minniti-Orlando su immigrazione e 'sicurezza'. - illustra in una nota il sindacato dei metalmeccanici - I due decreti, attraverso un uso improprio della legislazione d'urgenza, anziché intervenire sulle tante contraddizioni e i limiti dell'attuale legislazione, introducono nuove norme di discutibile efficacia, senza peraltro migliorare l'efficienza del sistema".



L'organizzazione sindacale invita quindi i territori Fiom a essere presenti con delegazioni al presidio che si terrà davanti a Montecitorio martedì 11 aprile, dalle ore 17.