Fincantieri: governo intervenga per investimenti nei cantieri, dice Fiom

La Fiom sugli investimenti negli impianti e nelle infrastrutture in Fincantieri.

"Come Fiom Cgil rivendichiamo da tempo investimenti negli impianti e nelle infrastrutture in Fincantieri - viene riportato in una nota del sindacato dei metalmeccanici -, a maggior ragione visto quanto accaduto nella vicenda dell'acquisizione di Stx France. In questi giorni, finalmente, l'azienda comincia ad annunciare la volontà di procedere in tal senso, chiedendo il supporto delle istituzioni in alcuni cantieri."



Dalla Fiom precisano inoltre: "Bene che si prenda atto e si proceda agli investimenti necessari per reggere la concorrenza e sostenere la grande professionalità dei lavoratori italiani, ma ciò deve avvenire in un quadro di sviluppo e investimenti in tutti i cantieri. Questa discussione va fatta quindi in un quadro unitario che coinvolga, attraverso il governo, le Regioni e gli enti bacino di tutti i territori interessati, insieme alle parti sociali."



"Tutti i cantieri hanno bisogno di investimenti importanti e tutti devono avere una prospettiva, accanto a quanto già annunciato per Ancona e Genova, di cui siamo molto contenti, è necessario quindi programmare anche per il resto dei cantieri gli investimenti necessari. Il governo si faccia garante e stimoli Fincantieri per lo sviluppo di tutto il territorio nazionale" rivela in ultimo l'organizzazione sindacale.