Debito inferiore a valore attività della Casa Internazionale delle Donne, dice Fiom

La Fiom al fianco della Casa Internazionale delle Donne che rischia lo sfratto dal compleesso del 'Buon Pastore' di Trastevere.

"Lo sfratto alla Casa Internazionale delle Donne da parte del Comune di Roma rischia di cancellare dalla Capitale 30 anni di lotte per l'emancipazione e la parità di genere. E' un luogo storico che offre assistenza e orientamento alle donne in difficoltà e cultura a beneficio di tutti i cittadini" spiega in una nota Francesca Re David, segretario generale della Fiom.



"Negli anni la Casa Internazionale delle Donne si è affermata per essere anche un punto di incontro di culture, di idee, di valorizzazione e rispetto delle differenze. - ricorda - A Roma, dopo aver cancellato spazi socio-abitativi, organizzazioni di volontariato, associazioni culturali e aver sgomberato i luoghi di accoglienza per rifugiati e transitanti, si colpisce ora un simbolo del movimento femminista romano, che dal 1987 risiede nel complesso monumentale del 'Buon Pastore' di Trastevere".



"Il debito che l'amministrazione capitolina attribuisce alla Casa Internazionale delle Donne è incomparabilmente inferiore al valore economico dell'attività svolta in 30 anni di attività. - assicura la dirigente sindacale - Chiediamo alla Sindaca e alla Giunta di riavviare immediatamente la trattativa con le associazioni delle donne e di sospendere immediatamente i termini di pagamento".



"E' necessario, poi, aprire un tavolo di confronto, come peraltro già richiesto, con i presidi sociali e culturali attivi nei territori, che rischiano di essere messi in discussione. - conclude - La Fiom è al fianco della Casa Internazionale della Donne, e sosterrà le varie forme di mobilitazione finché non verrà trovata una soluzione che consenta a questo luogo di proseguire l'attività".