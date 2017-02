Ccnl Unionmeccanica: prime soluzioni su ferie migranti, permessi 104, appalti

La Fiom fa il punto sul confronto con Unionmeccanica per il rinnovo del CCNL.

"E' proseguito in data odierna il confronto in sede tecnica con Unionmeccanica-Confapi sul rinnovo del CCNL. Finora sono state affrontate e trovate prime soluzioni già condivise su: ferie migranti, permessi 104, appalti, diritto allo studio, formazione continua, salute e sicurezza. - espone in una nota la Fiom - E' iniziata una discussione sulla prima parte del CCNL, su regole, rappresentanza e democrazia, sui livelli contrattuali in linea con quanto già definito negli accordi confederali a partire dalla nostra richiesta di recepire il Testo Unico e quella di Unionmeccanica della durata quadriennale del CCNL."



"Il confronto in data odierna è proseguito sui temi del salario, della previdenza complementare e della sanità integrativa. Unionmeccanica ha confermato la richiesta della durata quadriennale e ha manifestato una disponibilità sulla sanità integrativa compatibilmente con i costi della bilateralità già sostenuti e sul welfare contrattuale nazionale nella misura di 100, 150, 200 euro mentre ha giudicato onerosa la richiesta sulla previdenza complementare. Sono infine stati programmati ulteriori incontri in sede tecnica su trasferte, trasferimenti, apprendistato, lavoro agile per i giorni 15, 28 febbraio e 7 marzo" scrive infine l'organizzazione sindacale.