Auto elettriche, Fiom: Italia rischia danno irreparabile al sistema produttivo

La Fiom preoccupata sugli scarsi finanziamenti in Italia nel settore delle auto elettriche.

"La Commissione europea ha proposto misure che mirano a favorire lo sviluppo nella UE delle auto a emissioni basse o nulle (ibride ed elettriche a batteria o a idrogeno). L'Italia rischia di essere tagliata fuori dalla sfida innovativa, ecologica e occupazionale per responsabilità del Governo incapace di ascoltare la richiesta avanzate dalla Fiom di un tavolo nazionale che coinvolgesse imprese, università, esperti, istituzioni locali e associazioni ambientaliste per concentrare investimenti pubblici e privati nella rigenerazione del settore dell'auto" dichiara in una nota Michele De Palma, segretario nazionale del sindacato dei metalmeccanici della CGIL.



"Inoltre, - prosegue - il governo avrebbe dovuto far valere in Europa in una fase transitoria il ruolo della tecnologia ibrida come il metano o il Gpl: il cambiamento di passo in Europa rischia di fare un danno irreparabile al sistema produttivo e all'occupazione". "In Italia le scelte di FCA di investire gli utili nel risanamento finanziario e di non investire nella produzione in Italia di nuovi modelli di auto e di non equipaggiare con propulsori ibridi ed elettrici, in particolare su auto di segmento medio e del lusso, potrebbe in breve tempo rendere drammatica la già critica situazione occupazionale. - avverte il sindacalista - Le ore di ammortizzatori sociali crescono da Mirafiori a Grugliasco fino a Pomigliano e Melfi, mentre a Cassino oggi abbiamo manifestato per i 500 giovani precari lasciati a casa".



"C'è bisogno di un confronto urgente: investimenti pubblici e privati nel l'innovazione tecnologica e ecologica, programmazione della formazione per i lavoratori, pensionamento pre Fornero per gli usurati e ingresso di giovani, ricerca e sviluppo in un confronto diretto con i Politecnici per rigenerare un settore che in Italia occupa centinaia di migliaia di persone e ha ottime competenze in ricerca e sviluppo. - conclude - Governo e imprese abbandonino le rendite conservative e si aprano ad un confronto: il futuro dell'auto è adesso".