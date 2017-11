Ast-ThyssenKrupp: riaprire confronto su occupazione Terni, dice Fiom

La Fiom sull'incontro in merito al processo di joint venture tra ThyssenKrupp e Tata Steel.

"Si è tenuto il 31 ottobre a Roma l'incontro richiesto dalle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm in merito al processo di joint venture annunciato, nel mese di settembre da ThyssenKrupp tra la stessa azienda e Tata Steel, relativo alle produzioni di acciaio. L'incontro ha chiarito l'attuale posizione di Acciai speciali Terni rispetto al processo di joint venture in corso, con la conferma del management presente all'incontro che Ast rimarrà all'interno di Thyssenkrupp e precisamente nella divisione 'service and materials'. Sempre da parte aziendale, è stato dichiarato che l'accordo siglato nel dicembre del 2014 sta producendo i risultati indicati, oltre ad essere in linea con gli impegni assunti" rende noto il sindacato dei metalmeccanici della CGIL.



"Per quanto riguarda i risultati aziendali l'ultimo anno di esercizio si chiuderà con un utile di bilancio superiore all'anno precedente. Come Fim, Fiom e Uilm nazionali, preso atto delle informazioni ricevute dall'azienda, abbiamo sottolineato che vista la situazione questo è il momento per una ripresa del confronto finalizzato allo sviluppo produttivo e occupazionale del sito di Terni" conclude infine l'organizzazione sindacale.