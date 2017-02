Aferpi Piombino: sciopero 16 febbraio ma il 21 incontro al Ministero

La Fiom conferma lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dello stabilimento Aferpi di Piombino.

"Giovedì prossimo, 16 febbraio, i lavoratori dello stabilimento Aferpi di Piombino sciopereranno per 24 ore e manifesteranno, proseguendo il percorso di mobilitazione aperto lo scorso 21 dicembre e proseguito il 2 febbraio, in attesa di ricevere risposte alle proprie rivendicazioni" viene diffuso in una nota da Rosario Rappa, segretario nazionale Fiom, e Mauro Faticanti, responsabile siderurgia della Fiom.



"Un primo segnale è arrivato in queste ore, con la convocazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un incontro da tenere nel pomeriggio del 21 febbraio prossimo con le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali", precisa comunque il sindacato dei metalmeccanici.



"E' necessario che nell'incontro del 21 febbraio il governo assuma delle decisioni chiare, dando risposte definitive alle nostre rivendicazioni. - chiariscono i sindacalisti - Per questo giovedì prossimo i lavoratori saranno ancora in piazza, continuando a ribadire la necessità che venga data immediata continuità produttiva certificata dei treni di laminazione che garantisca l'attuale ammortizzatore sociale, che venga finanziato il piano industriale nella sua interezza e che vengano prorogati i tempi della legge Marzano oltre il prossimo 1 luglio".



"Il tempo sta per scadere - concludono - Gli impegni assunti dalle parti vanno mantenuti. La mobilitazione continuerà e si intensificherà fino a quando tutti i lavoratori non avranno ripreso l'attività".