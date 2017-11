Finley: caso Mondiali 2018 è specchio dell'Italia, vecchia e irrispettosa

I Finley, il gruppo rock italiano fondato a Legnano, commenta su Facebook la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2018 in Russia: "Non hanno perso loro, abbiamo perso noi".

"Dicono che per noi italiani il calcio sia tutto. Siamo delusi, amareggiati per quello che abbiamo visto ieri sera, 'una macchia nera per il nostro sport' ma il calcio è qualcosa di più, è lo specchio del nostro Paese" scrive su Facebook il gruppo rock Finley, comentando la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2018 in Russia.



"I fischi dei tifosi italiani sull'inno nazionale svedese sono lo specchio di un popolo che manca di rispetto e sportività, - sottolineano infatti - nella vita reale quando qualcuno ce la fa non applaudiamo, noi fischiamo".

"La scelta di non parlare a fine partita (Buffon a parte) è lo specchio di un Paese che non sa prendersi carico delle responsabilità, - continuano - quando falliamo non ammettiamo colpe, ci nascondiamo".

"Le mancate dimissioni di Ventura sono lo specchio di un'Italia vecchia che non molla il suo posto, - concludono quindi i Finley - quando trema la sedia non assecondiamo chi la merita più di noi, di contro ci ancoriamo a ciò che è 'nostro'. Non hanno perso loro, abbiamo perso noi".