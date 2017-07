Fincantieri - Stx France: governo difenda nostra industria, dice Fiom

La Fiom sulla situazione in Fincantieri.

"La debolezza mostrata da subito da parte del governo nel contrastare l'iniziativa di Macron su Fincantieri - viene fatto sapere in un comunicato da Fabrizio Potetti, responsabile Fiom per l'azienda -, sta producendo il risultato peggiore per l'Italia che, partita con Fincantieri che aveva acquisito dal Tribunale fallimentare il 66,8% di Stx France, rischia di ritrovarsi con una società al 50%, con il diritto di veto dei francesi."



"Un'operazione che cambia radicalmente di segno a favore dei francesi e che, a questo punto, proprio in considerazione della debolezza mostrata da chi per il governo si è occupato del dossier, pone diversi problemi. - specifica - Per la Fiom-Cgil l'arretratezza e inadeguatezza delle infrastrutture italiane per quanto riguarda i bacini, piccoli e insufficienti a costruire navi di grandissime dimensioni, sono un problema enorme che va affrontato urgentemente da governo, Regioni e la stessa Fincantieri. Inoltre il nuovo equilibrio trovato dovrà chiarire anche cosa succederà nel campo della costruzione delle navi militari, viste le tecnologie fornite da Leonardo/Finmeccanica a Fincantieri sulle Fremm, le fregate costruite su un progetto congiunto Italia-Francia, e gli interessi francesi di Dcns e Thales su queste stesse forniture".



"Questa delicata partita, tutta giocata a favore dei francesi, dovrebbe aprire una discussione più ampia su quanto sta avvenendo a livello europeo sulle difficoltà incontrate dalle società italiane nelle acquisizioni all'estero e, di contro, nella estrema arrendevolezza nella difesa delle nostre poche e ultime grandi società. Il governo cambi decisamente impostazione e pretenda reciprocità nelle operazioni di carattere europeo, a maggior ragione nel momento in cui si discute di una integrazione dell'industria della difesa. È necessario difendere le nostre produzioni e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori italiani di Fincantieri, per questo come Fiom-Cgil avvieremo una grande campagna di sensibilizzazione su questi temi" conclude il sindacalista.