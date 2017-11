Legge bilancio 2018, Fimmg: bene aumento tassa su sigarette

La Fimmg sulla proposta di aumentare la tassa sui tabacchi per sostenere le cure palliative ed i nuovi farmaci oncologici.

"L'emendamento alla legge di bilancio proposto da Emilia De Biasi, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, volto a liberare risorse per i fondi sanitari regionali, anche per i rinnovi dei contratti, non può che trovarci d'accordo", dichiara in una nota Silvestro Scotti, segretario nazionale della Fimmg, commentando la proposta di aumentare la tassa sui tabacchi per sostenere le cure palliative ed i nuovi farmaci oncologici.



"Il fatto poi che la proposta abbia raccolto il consenso di tutti i componenti della commissione e del ministro Beatrice Lorenzin ci fa ben sperare in un esito positivo.- aggiunge - Come medici, in particolare come medici di famiglia, abbiamo sempre promosso e sostenuto le campagne di prevenzione per ridurre il consumo di tabacco nella popolazione, salutiamo quindi con favore tutte le iniziative finalizzate alla disassuefazione dal fumo".



"Il rinnovo dei contratti e in particolare della Convenzione della Medicina Generale, attualmente in discussione con i rappresentanti delle Regioni - ribadisce quindi Scotti - non rappresenta un mero ristoro economico per la categoria, ma un sostegno alle nuove sfide che vedono in prima linea la Medicina generale a favore della sostenibilità del SSN: la prevenzione, con particolare riguardo all'area delle vaccinazioni, i nuovi modelli di gestione della cronicità e un forte intervento per la formazione e l'inserimento di nuovi medici, soprattutto giovani, nella professione in un momento di grave carenza di quest'area professionale".