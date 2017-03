Bonus bebè da aziende: proposta per 5 anni decontribuzione, dice Lega Nord

Filippo Busin della Lega Nord sul bonus bebè dato dalle aziende.

"Un baby bonus per lanciare un segnale concreto. Incentivare la natalità significa soprattutto dare ai giovani soluzioni economiche che diano più sicurezza. Nei giorni scorsi l'imprenditore vicentino Roberto Brazzale ha deciso di riconoscere uno stipendio in più ai dipendenti della sua azienda che si prendono la 'responsabilità' di fare un figlio. Un gesto che non può passare inosservato - segnala in una nota Filippo Busin, parlamentare della Lega Nord -, ma che anzi va supportato e agevolato, nella speranza abbia un seguito tra gli imprenditori. Per questo ho presentato una proposta legge che prevede la decontribuzione del baby bonus per i datori di lavoro che vorranno seguire l'esempio di Brazzale. L'obiettivo è quello di far arrivare ai dipendenti che hanno scelto di avere un bambino, l'intera quota devoluta dal datore di lavoro."



"La proposta di legge prevede un periodo sperimentale di 5 anni e un limite massimo di importo erogato pari a 3 mila euro su base annua per dipendente" diffonde in ultimo l'esponente del Carroccio: