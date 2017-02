Sanremo fronteretro dal 1951: con inediti e dietro le quinte

Inizia 'Sanremo fronteretro' dal lunedì 6 a sabato 11 gennaio su Rai Storia.

"Segreti e successi del Festival di Sanremo nei primi sei decenni della sua storia: li racconta - nella settimana del 67esimo Festival della Canzone italiana - 'Sanremo fronteretro', una produzione curata da Enrico Salvatori, che Rai Cultura propone dal lunedì 6 a sabato 11 gennaio alle 12.00 su Rai Storia. Ogni puntata, realizzata con le Teche Rai e arricchita da dati statistici e notizie sul Festival, fa rivivere le diverse edizioni attraverso estratti di performances canore, servizi dei TG e inchieste Rai che mostrano i dietro le quinte, e molti materiali inediti delle edizioni degli anni della crisi, gli anni '70" viene riportato in una nota dalla tv di Stato.



La Rai comunica infine: "Si comincia con gli albori del Festival, dal 1951, quando Sanremo è solo una gara musicale radiofonica al Casinò. Sono gli anni della ricostruzione, ma nel 1955 arriva la TV, e non sarà più la stessa cosa. Il Festival diventa ben presto una delle cartine di tornasole del costume dell'Italia repubblicana. E non c'è tendenza politica o sociale degli ultimi 64 anni che sia girata intorno al palco del Casinò prima e dell'Ariston poi."