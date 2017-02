Sanremo 2017 è anche live su Facebook con Fiorella Mannoia e Gigi D'Alessio

In occasione di Sanremo 2017 Radio2 in the club ospita live Chiara, Giusy Ferreri, Fiorella Mannoia, Maldestro, Gigi D'Alessio e Samuel, in onda martedì 7 febbraio.

"La social room firmata da Rai1 e Rai Digital al Forte Santa Tecla apre i battenti e, a partire da domani, martedì 7 febbraio, inizierà a proporre dei 'live' su Facebook sulla pagina ufficiale del Festival di Sanremo a partire dalle ore 16" viene spiegato in una nota dalla tv di Stato.



"Così l'area di 'Radio2 in the club' ospiterà alcuni tra i cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston. Con loro - espongono infine dalla Rai -, i 'The show', al secolo Alessandro Tenace e Alessio Stigliano, i ragazzi vincitori di Pechino Express, faranno dei live quotidiani alle 15.50 e realizzeranno dei contributi esclusivi. La 'social room' si aprirà 'al femminile' con Chiara che sarà seguita da Giusy Ferreri, Fiorella Mannoia, Maldestro, Gigi D'Alessio e Samuel."

