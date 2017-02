Sanremo 2017 a 360 gradi dal Forte Santa Tecla

Da lunedì 6 febbraio al via "Radio2 in the Club" per raccontare le iniziative più interessenti di Sanremo 2017.

"Il Forte Santa Tecla si propone come l'area più esclusiva di Sanremo durante il Festival della Canzone italiana. Mostre, attività social, digital, musica, dj set e interviste ai personaggi che ruoteranno intorno alla kermesse. Così le diverse 'anime' del Gruppo Rai, in collaborazione con il Comune di Sanremo, interagiranno tra loro proponendo ad un pubblico selezionato alcune tra le iniziative più interessanti a partire da lunedì 6 febbraio, giorno in cui il dj set firmato da Lele Sacchi (ore 18,30) inaugurerà lo spazio denominato 'Radio2 in the Club'" riferisce in una nota la tv di Stato.



"Ogni giorno, Rai1 e Rai Digital 'apriranno le danze' con dirette Facebook, fotogallery e interviste esclusive capaci di raccontare a 360° il Festival di Sanremo sfruttando in pieno le potenzialità di tutte le piattaforme extra-televisive: da RaiPlay, sia nella versione app che browser, al sito ufficiale, passando per i social network" si prosegue.



Si riporta: "Su RaiPlay oltre ai video delle puntate integrali, delle esibizioni, e alle dirette streaming delle serate e delle conferenze stampa, sarà possibile vivere il Festival ancora più da vicino grazie all'ampia offerta di contenuti esclusivi: dalle interviste agli artisti ai backstage della gara direttamente dal back stage del Teatro Ariston. E sempre RaiPlay accoglierà 'L'Altra Sanremo', il racconto affidato ai The Show, il duo formato da Alessandro Tenace e Alessio Stigliano."



"Star del web e reduci da alcune importanti partecipazioni televisive - viene evidenziato inoltre dalla Rai -, tra cui quella come protagonisti nell'ultima edizione di Pechino Express, i The Show saranno l'inside voice ufficiale sul web durante la settimana sanremese, arricchendo l'offerta social con il loro racconto alternativo e 'fuori dagli schemi' e le interviste live ai protagonisti del Festival."



"Tutti i contenuti video disponibili su RaiPlay saranno accessibili anche dal sito ufficiale www.sanremo.rai.it che continuerà a dare spazio agli approfondimenti legati al Festival: le schede dei protagonisti, le news, i programmi dettagliati di ogni serata e le fotogallery. Sul versante dei social network il racconto di Sanremo 2017 vedrà il coinvolgimento di Facebook, Twitter, Instagram e, per la prima volta, Snapchat. Durante i cinque giorni dell'evento, i social ufficiali del Festival ospiteranno dei live quotidiani dalla sede della Rai Digital Room a Sanremo con interviste esclusive ai protagonisti del Festival: un'occasione unica per gli utenti di entrare in contatto diretto con artisti, ospiti e cast del Festival. La pagina ufficiale Facebook conserverà il suo carattere di community, di spazio di incontro e condivisione di commenti da parte di tutti i seguaci dell'evento e i fan degli artisti in gara, sia in Italia che all'estero. A Twitter è affidato invece il ruolo di 'sentinella costante' del Festival e durante i giorni della competizione, basterà seguire l'account per avere un live tweeting costante e sempre aggiornato. A Instagram e Snapchat invece il compito di completare il racconto social con le loro storie caratterizzate da un carattere più leggero e da un tono di voce scanzonato" si continua.



"Sarà Rai Radio2 la 'regina' della musica on air, la rete che seguirà il Festival di Sanremo in ogni sua sfaccettatura e che proporrà le note della notte: una volta terminata la serata dell'Ariston arriveranno al Forte di Santa Tecla nel 'Radio2 in the Club' alcuni tra i protagonisti nazionali ed internazionali per continuare a suonare" si osserva.



"Così verranno proposti al pubblico (e in radio) gli Aftershow, gli Showcase e i dj set di artisti riconosciuti in tutto il mondo. Importante anche l'aspetto 'social': in rete, sul sito www.radio2.rai.it, su Facebook e Twitter si potranno trovare filmati, fotogallery e riascoltare le performances uniche. A Lele Sacchi, professione dj di fama internazionale, è stato affidato il compito di proporre musica dal vivo nei pomeriggi del Festival: dj set session a partire dalle 18,30 fino alle 20. Dalle 24,30 di martedì 7 febbraio poi, sempre coadiuvati da Lele Sacchi, si esibiranno live (e verranno proposti on air nella programmazione notturna di Rai Radio2) altri dj con alcuni ospiti provenienti direttamente dal Teatro Ariston. Una miscellanea di note musicali capace di raccontare a tutto tondo le sfaccettature che possono avere le note musicali" si precisa.



"Il Forte Santa Tecla ospiterà anche la Nazionale Italiana Cantanti che avrà un suo spazio nel 'Radio2 in the Club' nel quale svolgerà le sue attività istituzionali con gli artisti che - da ben 25 anni - raccolgono fondi, attraverso la Partita del Cuore (in onda, in diretta, su Rai1) che puntualmente sono devoluti in beneficenza. Importante sarà anche l'aspetto 'social': verranno realizzati, con gli artisti, filmati e photogallery dedicati alla rete" si sottolinea in conclusione.