Nesli e Alice Paba: dopo Sanremo 2017 l'uscita degli album

In concomitanza con la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, Nesli esce il 10 febbraio con il nuovo album "Kill Karma - La mente è un'arma". A Sanremo 2017 Nesli proporrà invece il brano "Do retta a te" in duetto con Alice Paba, la vincitrice dell'ultima edizione di The Voice.

Anche Alice Paba pubblicherà il 10 febbraio il suo primo album, dal titolo "Se fossi un angelo".

Sia l'album "Kill Karma - La mente è un arma" di Nesli che "Se fossi un angelo" di Alice Paba sono prodotti da Brando (GoWild Music/Universal Italia).