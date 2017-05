Festa della mamma 2017: con Trenitalia biglietti paghi 1 viaggi in 2

Trenitalia festeggia la feesta della mamma 2017 con un offerta 2X1: un biglietto per due viaggiatori sabato 13 e domenica 14 maggio.

Le Ferrovie dello Stato comunicano attraverso una nota: "Trenitalia celebra tutte le mamme che si spostano in treno con un'offerta speciale dedicata: nei giorni di sabato 13 e domenica 14 maggio si potrà viaggiare in due al costo di un solo biglietto. L'offerta In occasione della Festa della mamma la società di trasporto del Gruppo FS Italiane ha infatti lanciato la Speciale 2X1, valida sui treni del servizio nazionale nei livelli di servizio Business, Premium, Standard e in 1a e 2a classe."



"Basterà selezionare sul sito trenitalia.com il biglietto per due passeggeri adulti per i viaggi del 13 e 14 maggio. La Speciale 2X1 Festa della mamma può essere acquistata fino alla mezzanotte di due giorni prima della partenza ed è disponibile anche presso le biglietterie delle stazioni - viene fatto sapere infine dalla società del trasporto ferroviario -, nelle self service, attraverso il call center o le agenzie di viaggio abilitate."