Festa della Repubblica 2017: Giovanni Sollima a concerto del Quirinale

Giovanni Sollima protagonista del concerto del Quirinale per la Festa della Repubblica 2017.

"Sarà il violoncellista Giovanni Sollima il protagonista del tradizionale concerto del 1 giugno che il Capo dello Stato offre al corpo diplomatico accreditato in Italia per la Festa della Repubblica" informa in una nota il Quirinale.



"Il concerto, che si tiene nel Salone dei Corazzieri al Quirinale, sarà trasmesso in diretta da Rai1 dalle ore 18. Accompagnato dai Solisti Aquilani, il noto violoncellista si esibirà in un programma di musica italiana: Vivaldi, Donizetti, Boccherini e una composizione dello stesso Sollima" viene riferito infine dalla Presidenza della Repubblica.