Treni: tratta Orte e Terni sospesa per demolizione cavalcaferrovia Narni

Dalle 20.00 di sabato 13 alle 8.00 di domenica 14 maggio sospesa la tratta tra Orte e Terni (sulla Ancona - Terni - Roma) per lavori in corso.

"Cantieri all'opera dalle 20.00 di sabato 13 alle 8.00 di domenica 14 maggio sulla Ancona - Terni - Roma per la demolizione di un cavalcaferrovia situato nei pressi della stazione di Narni, da tempo chiuso al traffico veicolare e danneggiato dall'attività sismica che ha colpito la zona" scrivono in una nota le Ferrovie dello Stato.



Dalla società del trasporto ferroviario continuano in conclusione: "Per consentire l'esecuzione dei lavori, la circolazione ferroviaria tra Orte e Terni sarà sospesa e sei treni regionali sostituiti con autobus tra le due località. I bus partiranno dai piazzali antistanti le stazioni (ad eccezione di Nera Montoro, dove i bus partiranno da Nera-Bivio FS). Il loro tempo di percorrenza potrà variare in base alle condizioni del traffico stradale."