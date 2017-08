Treni: linea FL3 Roma - Viterbo, modifiche circolazione da Bracciano

Ferrovie dello Stato informa sulla liena Roma - Viterbo.

"Dalle 23.30 di venerdì 11 alle 3.30 di lunedì 21 agosto, cantieri aperti giorno e notte per interventi di potenziamento infrastrutturale fra Bracciano e Viterbo, sulla linea FL3 Roma - Viterbo, che seguono quelli realizzati a fine giugno" viene esposto in un comunicato dalle Ferrovie dello Stato.

Dalla società del trasporto ferroviario espongono in ultimo: "Saranno sostituiti ulteriori 10 chilometri di binari, con le relative traverse in cemento e pietrisco. L'obiettivo è incrementare l'affidabilità dell'infrastruttura, migliorare la puntualità e la regolarità del servizio ferroviario. Per consentire l'operatività del cantiere sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria fra Bracciano e Viterbo. La mobilità sarà comunque garantita da Trenitalia con un servizio sostitutivo di autobus. Per facilitare lo scambio treno/autobus, il capolinea dei bus sarà prolungato fino a Cesano poiché la maggiore estensione del piazzale antistante la stazione rispetto a quello di Bracciano renderà più agevole il trasbordo dei viaggiatori diretti oltre Bracciano."