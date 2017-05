Treni: dal 17 maggio più pulitori viaggianti su regionali della Calabria

Ferrovie dello Stato informa sull'aumento dei pulitori viaggianti sui treni.

"Da domani il 'pulitore viaggiante' salirà a bordo di altre 7 corse regionali: due della linea Paola - Sapri, due della linea Paola - Villa San Giovanni e tre della linea Cosenza - Sibari - Trebisacce" viene segnalato in una nota delle Ferrovie dello Stato.



"Dalle attuali 63 dove è già attivo il servizio di Trenitalia Regionale Calabria si passerà alle 70 corse giornaliere complessive. Gli addetti dipendenti di ditte appaltatrici selezionate da Trenitalia - segnala in ultimo la società del trasporto ferroviario -, sono operatori specializzati che viaggiano sui treni e intervengono con tempestività e continuità per garantire standard di pulizia più elevati, anche su richiesta dei passeggeri. Il servizio di 'pulitore viaggiante' ha contribuito sensibilmente a incrementare il grado di soddisfazione della clientela nelle ultime indagini di 'customer satisfaction'. Alla voce 'pulizia a bordo', infatti, il dato registrato ha fatto segnare un aumento di circa il 6,8% rispetto alle rilevazioni dello scorso anno."