Salone dell'Auto di Torino 2017: ma si arriva in treno con sconto del 30%

Ferrovie dello Stato ricorda che con offerta Speciale Eventi si può avere uno sconto del 30% sull'Alta Velocità per chi decide di prendere il treno per andare al Salone dell'Auto di Torino.

"Prendere il treno per scoprire le novità automobilistiche. Può sembrare un ossimoro, ma non lo è. - viene fatto sapere in una nota dalle Ferrovie dello Stato - Soprattutto di questi tempi, nei quali la parola integrazione modale sta diventando un mantra per FS Italiane. Cinquanta brand, 800mila visitatori e cinque giorni di eventi, meeting ed esposizioni commerciali."



"È la terza edizione del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino, dal 7 all'11 giugno, per tutti gli appassionati di automotive. Perché allora non raggiungere il centro sabaudo con l'Alta Velocità? All'insegna della mobilità integrata, del comfort, del risparmio energetico, della sostenibilità. Visita il sito del Salone Trenitalia riserva agevolazioni e vantaggi per chi arriva nella Città della Mole a bordo di Frecce, Intercity e Intercity Notte per visitare la principale rassegna espositiva automobilistica italiana" prosegue la società del trasporto ferroviario.



"Grazie all'offerta Speciale Eventi si può avere uno sconto del 30% rispetto al prezzo Base - osservano dunque le FS -, acquistando, con un anticipo fino alle ore 24 del giorno precedente la partenza del treno, il biglietto per viaggi dal 5 al 12 giugno, tramite il sito di Trenitalia, le biglietterie di stazione e le Agenzie di Viaggio partner di Trenitalia, presenti su tutto il territorio nazionale."



Si specifica in ultimo: "Tutti i punti vendita Trenitalia Mercoledì 7 giugno, inoltre, i titolari di Carta FRECCIA Oro e Platino potranno visitare, in anteprima esclusiva, la manifestazione dalle ore 9.30 alle ore 14.00. Acquista il biglietto Come arrivare al Salone IN TRENO Stazione di Porta Nuova La stazione di Porta Nuova è a circa 15 minuti di cammino dal Parco del Valentino Altri mezzi per arrivare al parco: Linea 67: (fermata n.39) direzione Ada Negri. Scendere alla fermata (fermata n.2064) Giuria. Stazione Lingotto Linea 18 in direzione Sofia. Scendere alla fermata (fermata n.785) Valperga Caluso. Stazione di Porta Susa Linea M1 metro in direzione Lingotto. Scendere alla fermata Marconi."