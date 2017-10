Parte il Treno delle Castagne: da Foggia a Montella 3, 4 e 5 novembre

Ferrovie dello Stato informa sull'iniziativa il 'Treno delle Castagne'.

"Da Foggia a Montella con il 'Treno delle Castagne' nei giorni 3 - viene esposto in una nota dalle Ferrovie dello Stato -, 4 e 5 novembre organizzato dalla Fondazione FS Italiane. Per consentire l'organizzazione dell'iniziativa sono stati recuperati all'esercizio ferroviario altri 21 chilometri di tracciato, fra le stazioni di Lioni, Nusco e Montella, che preludono alla completa riapertura della linea Avellino - Rocchetta Sant'Antonio, per scopi turistici, prevista entro il 2018."



"Con il ripristino della Lioni - Montella diventano circa 570 i chilometri di 'binari senza tempo' recuperati dalla Fondazione per lo sviluppo del turismo lento e sostenibile - descrive inoltre la società del trasporto ferroviario -, dal nord al sud del Paese. Il primo 'Treno delle Castagne', composto da locomotiva diesel e carrozze 'Corbellini' degli anni '50, partirà da Foggia alle 14.00 di venerdì 3 novembre, fermando in tutte le stazioni intermedie fino a Montella, dove giungerà alle 17.20."



"Ad attenderlo, i vertici di Fondazione FS Italiane con i rappresentanti delle Istituzioni locali per accogliere i partecipanti alla Sagra della Castagna IGP, giunta alla trentacinquesima edizione, e celebrare insieme, con una breve cerimonia nella stazione di Montella, la riapertura del rinnovato tratto di linea" si prosegue.



"Nei giorni 4 e 5 novembre, il treno partirà da Foggia alle 8.50, con arrivo a Montella alle 12.19. Programmata anche una corsa intermedia tra Lioni, Nusco, Bagnoli Irpino e Montella, con partenza alle 13.30 da quest'ultima località e ritorno alle 15.40. La ripartenza per Foggia è prevista da Montella alle 17.15, con arrivo alle 21.10" si espone infine.