Mostra internazionale dell'artigianato 2017: sconto biglietto a chi va in treno

Ferrovie dello Stato informa che chi andrà in treno a Firenze otterrà uno sconto sul biglietto d'ingresso per la Mostra Internazionale dell'Artigianato 2017.

"Biglietto di ingresso a prezzo scontato per chi utilizzerà i treni regionali di Trenitalia per recarsi alla '81° Mostra Internazionale dell'Artigianato', che si svolgerà a Firenze dal 22 aprile al 1 maggio presso la Fortezza da Basso. Sarà possibile visitare la mostra al costo di 4 euro anziché 6 euro nei giorni festivi e 2,50 euro anziché 4 euro nei giorni feriali" spiegano in una nota le Ferrovie dello Stato.



Per ottenere lo sconto sul biglietto "basterà recarsi alla biglietteria della mostra con il biglietto di corsa semplice regionale o sovraregionale valido per raggiungere Firenze il giorno stesso - precisa in conclusione la società del trasporto ferroviario -, oppure con l'abbonamento regionale o sovraregionale Toscana e richiedere la riduzione."