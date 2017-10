Mostra Monet: chi va a Roma biglietto 2 per 1

Promozione Trenitalia per la mostra Monet al Complesso del Vittoriano di Roma.

"Offerta 2X1 per i clienti di Trenitalia che visiteranno l'esposizione Monet. Capolavori dal Musée Marmottan, Parigi, in programma al Complesso del Vittoriano di Roma fino all'11 febbraio 2018. In mostra circa 60 opere tra le più care all'artista francese che lo stesso Monet conservava nella sua ultima dimora di Giverny" viene scritto in una nota delle Ferrovie dello Stato.



Dalla società del trasporto ferroviario precisano inoltre: "I soci Carta FRECCIA potranno visitare la rassegna in due al prezzo di una sola persona: basterà presentare la carta fedeltà di Trenitalia e il biglietto delle Frecce, in formato digitale o cartaceo, con destinazione Roma. Per usufruire dell' offerta 2X1, valida dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi, è necessario che i biglietti del treno abbiano una data di emissione antecedente al massimo di tre giorni rispetto a quella della visita alla mostra."



Si illustra in ultimo: "La stessa agevolazione è valida per i clienti del trasporto regionale forniti di un abbonamento Trenitalia Lazio (non integrato Metrebus) e per i viaggiatori in possesso di un biglietto di corsa semplice, regionale o sovraregionale, di Trenitalia con destinazione Roma valido per il giorno stesso di accesso al Vittoriano."