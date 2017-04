In treno a Perugia? Sconto su biglietto mostra "Sassoferrato dal Louvre a San Pietro"

Le Ferrovie dello Stato informano sull'iniziativa collegata alla mostra 'Sassoferrato dal Louvre a San Pietro. La collezione riunita'.

"Sconti e promozioni per i clienti Trenitalia che raggiungeranno Perugia a bordo dei treni regionali per visitare la Mostra 'Sassoferrato dal Louvre a San Pietro. La collezione riunita' in programma dall'8 aprile al 1 di ottobre al Complesso Monumentale di San Pietro a Perugia. - viene riferito in una nota delle Ferrovie dello Stato - Chi utilizzerà il treno (Perugia è servita ogni giorno da 34 treni regionali e interregionali, 13 dei quali la collegano direttamente con Firenze e nove con Roma) potrà acquistare a 5 euro (invece di 7) il biglietto di ingresso alla mostra ed usufruire di uno sconto del 20% sul costo del catalogo ufficiale".



"Per usufruire delle promozioni basterà esibire il biglietto del treno con destinazione Perugia - scrive in conclusione la società del trasporto ferroviario -, valido per lo stesso giorno della visita alla manifestazione. L'iniziativa è rivolta anche agli abbonati dell'Umbria, ai quali si estendono le promozioni: a loro basterà esibire l'abbonamento regionale e sovraregionale Trenitalia in corso di validità, avente origine o destinazione in una qualunque stazione dell'Umbria."