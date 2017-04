Festa di Sant'Efisio: per Cagliari 10 treni straordinari il 1 maggio

Ferrovie dello Stato mette a disposizione più treni per la Festa di Sant'Efisio, che si celebra il 1 maggio a Cagliari.

"Domenica 1 Maggio si rinnova a Cagliari la magia della pluricentenaria Festa di Sant'Efisio - viene segnalato in un comunicato dalle Ferrovie dello Stato -, giunta quest'anno alla sua 361° edizione. Per facilitare la mobilità dei numerosissimi visitatori, Trenitalia, d'intesa con la Regione Sardegna, effettuerà 10 treni straordinari in partenza da Oristano, San Gavino e Cagliari e rafforzerà l'offerta dei treni normalmente previsti in orario tra il capoluogo e Carbonia/Iglesias, Olbia e Oristano."



"Complessivamente saranno circa 4.300 i posti in più a disposizione dei viaggiatori: 2.600 sui treni straordinari e 1.700 su quelli ordinari. È possibile consultare gli orari dei treni straordinari su trenitalia.com e attraverso le self service in stazione o recarsi presso le biglietterie e uffici di assistenza Trenitalia" precisa in conclusione la società del trasporto ferroviario.