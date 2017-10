Festa del Cinema di Roma 2017: scontro del 20% per chi viaggia Frecciarossa

Trenitalia informa sulla convenzione con la Festa del cinema di Roma 2017.

"Il cinema e il mondo della cultura viaggiano ad alta velocità e il Frecciarossa diventa il treno ufficiale della Festa del Cinema di Roma. In occasione del grande evento - diffondono in un comunicato le Ferrovie dello Stato -, in programma dal 26 ottobre al 5 novembre all'Auditorium Parco della Musica, Trenitalia ha infatti previsto una particolare promozione dedicata a chi raggiungerà la Capitale in treno per assistere alla rassegna."



La società del trasporto ferroviario rende noto: "Ai clienti della società di trasporto del Gruppo FS è infatti riservato uno sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto delle proiezioni presenti in rassegna. Per usufruire della speciale agevolazione basterà essere soci di Carta FRECCIA e in possesso di un titolo di viaggio delle Frecce, in formato digitale o cartaceo, con destinazione Roma. I biglietti del treno dovranno riportare la data del 24 ottobre o quella dei giorni successivi, fino al termine della manifestazione. La riduzione del 20% è dedicata anche ai clienti di Lazio, Campania e Toscana in possesso dell' abbonamento regionale (con l'esclusione degli abbonati integrati)."