Fabbrica Europa alla Leopolda di Firenze: ingresso ridotto per chi va in treno

Ferrovie dello Stato partner della manifestazione 'Fabbrica Europa'.

"Biglietto di ingresso scontato del 20% per i clienti del trasporto regionale che visiteranno la manifestazione 'Fabbrica Europa' - viene riferito in un comunicato delle Ferrovie dello Stato -, Festival Internazionale di arti contemporanee, in corso a Firenze fino al 15 giugno presso la Stazione Leopolda."



La società del trasporto ferroviario rende noto infine: "Per usufruire della promozione bisogna essere in possesso di un abbonamento regionale Trenitalia o di un biglietto di corsa semplice direzione Firenze, valido lo stesso giorno di ingresso alla manifestazione."