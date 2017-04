FS: tra 9 e 20 aprile soppressi alcuni Intercity tra Ventimiglia ed Albenga

Le Ferrovie dello Stato informa sugli interventi alla stazione di Ventimiglia.

"Interventi di potenziamento tecnologico in programma nella stazione di Ventimiglia domenica 9 e lunedì 10 aprile. Per consentire le attività di cantiere alcuni treni Intercity saranno cancellati tra Ventimiglia e Albenga" diffondono in una nota le Ferrovie dello Stato.



La società del trasporto ferroviario comunica in ultimo: "Inoltre, il 9 aprile, il treno regionale 24596 Savona (20.55) - Ventimiglia (22.50) sarà sostituito con bus tra Taggia Arma e Ventimiglia. Le informazioni di dettaglio sulle modifiche al servizio sono consultabili nelle locandine allegate, esposte nelle stazioni interessate."