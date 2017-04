FS: nuovi bagni nelle stazioni delle Cinque Terre, ora tornelli aperti

Le Ferrovie dello Stato informano sull'apertura dei nuovi bagni nelle stazioni di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore e Manarola.

"Operativi (da oggi 18 aprile, ndr) i nuovi bagni nelle stazioni di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore e Manarola. La ristrutturazione dei locali, curata da Rete Ferroviaria Italiana, fa parte degli interventi di riqualificazione avviati per un investimento complessivo di 20milioni di euro" fanno sapere in una nota le Ferrovie dello Stato.



La società del trasporto ferroviario illustra quindi: "In base ad un Accordo siglato con RFI, pulizie e manutenzione saranno curate dal Parco 5 Terre che provvederà a presenziare, con personale dedicato, servizi igienici nelle cinque stazioni. L'ingresso ai bagni è stato attrezzato con tornelli per regolarne l'accesso."



"In un prima fase l'ingresso sarà libero, poi a pagamento con l'inserimento del servizio tra quelli offerti dalla 5 Terre card. Nel rispetto della tabella di marcia, è in via di conclusione (termine previsto entro l'estate) la prima tranche di interventi per migliorare la fruibilità delle stazioni. Investimento 2,5 milioni di euro" proseguono le FS.



Viene evidenziato in ultimo: "Gli interventi conclusi: a Monterosso innalzato a 55 cm il marciapiede - lo standard previsto a livello europeo per i servizi ferroviari metropolitani - per facilitare l'accesso ai treni; allargato il terzo marciapiede; riqualificato e ammodernato l'atrio con locali dedicati al Parco 5 terre Point e alla biglietteria Trenitalia. A Vernazza è stata implementata l'illuminazione in galleria in prossimità del marciapiede e le indicazioni per regolare al meglio i flussi di entrata e uscita dalla stazione."