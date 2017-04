FS, linea Olbia - Golfo Aranci: treni sostituiti da bus 22 e 23 aprile

Le Ferrovie dello Stato informano che sulla Olbia - Golfo Aranci, da sabato 22 a domenica 23 aprile i treni saranno sostituiti con autobus.

"Interventi di potenziamento infrastrutturale sulla Olbia - Golfo Aranci, da sabato 22 a domenica 23 aprile. L'intervento - progettato ed eseguito da Rete Ferroviaria Italiana con un investimento di circa 120 mila euro - riguarda la sostituzione e la manutenzione straordinaria di alcuni tombini ed altri interventi connessi, per garantire la corretta regimentazione delle acque nel tratto interessato" informano in un comunicato le Ferrovie dello Stato.



Dalla società del trasporto ferroviario si spiega infine: "Per consentire l'esecuzione dei lavori, la circolazione ferroviaria tra Olbia e Golfo Aranci sarà sospesa e i treni sostituiti con autobus. I bus partiranno dai piazzali antistanti le stazioni (in alcuni casi con orario anticipato), ad eccezione di Rudalza, dove fermeranno sul lato della strada provinciale adiacente la stazione. Il tempo di percorrenza degli autobus potrà variare in base alle condizioni del traffico stradale."