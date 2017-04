FS: a Biella e Casale Monferrato nuovi teleindicatori, monitor e annunci sonori

Sistemi di informazioni al pubblico più moderni nelle stazioni di Biella e Casale Monferrato.

"Sistemi di informazioni al pubblico più moderni e capillari nelle stazioni di Biella e Casale Monferrato. Avviati gli interventi. Biella sarà dotata di dodici teleindicatori e monitor, di cui cinque nuovi, distribuiti sui marciapiedi, atrio sottopassaggio" riportano in una nota le Ferrovie dello Stato.



Dalla società del trasporto ferroviario precisano: "Le nuove tecnologie consentiranno di fornire informazioni dedicate sulla circolazione dei treni su una determinata linea direttamente sul binario di partenza. A Casale Monferrato la nuova architettura del sistema informatico sarà costituita da sette monitor: uno nel sottopasso, finora assente, per le informazioni riepilogative e sei sui binari."



"Questi ultimi, attualmente a tubo catodico, saranno sostituti con minitor di ultima generazione. In entrambe le stazioni sarà completamente rinnovato anche l'impianto audio con l'installazione di nuovi altoparlanti ad alta direzionalità che garantiranno una distribuzione sonora più uniforme" proseguono le FS.



Viene rivelato in conclusione: "Gli annunci sonori, multilingue, risulteranno più comprensibili anche in caso di rumore dovuto alla sosta o al passaggio dei treni. Il nuovo sistema dialogherà direttamente con i sistemi di gestione e controllo della circolazione. Il risultato è che le informazioni risulteranno più tempestive. Gli operatori di stazione, quando necessario, potranno intervenire per integrare o modificare gli annunci. Investimento complessivo di rete Ferroviaria Italiana circa 385.000 euro. Attivazione prevista entro la fine di aprile."