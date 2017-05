Corsa all'Anello di Narni 2017 in treno: sconto per viaggiatori

Trenitalia informa che chi si recherà a Narni in treno otterrà uno sconto per la Corsa all'Anello 2017.

"Oltre 30 i collegamenti regionali ed interregionali giornalieri e una speciale riduzione dedicata ai clienti del trasporto regionale in occasione della 'Corsa all'Anello di Narni', storica manifestazione in onore del Santo Giovenale, Primo Vescovo di Narni. - diffondono in un comunicato le Ferrovie dello Stato - Con il biglietto di corsa semplice valido per raggiungere Narni o con l'abbonamento regionale valido per viaggiare in Umbria, si può usufruire delle seguenti riduzioni: 16 euro anziché 20 euro sul prezzo del biglietto di ingresso alla 'Corsa all'Anello' il 14 maggio alle ore 16.00 presso lo stadio San Girolamo di Narni; 4 euroanziché 5 sull'ingresso al Museo di Palazzo Eroli di Narni; 3,5 euro anziché 5 sulla visita guidata al Circuito degli Ambienti Medievali di Narni; 4 euro anziché 5 sul prezzo della visita guidata dell'abbazia di San Cassiano di Narni; 5 euro anziché 6 sul prezzo della visita guidata alla fortezza medievale 'Rocca di Narni'",



"Per usufruire delle riduzioni - si spiega - recarsi presso il punto informativo di Piazza Priori, 11 a Narni e presentare il tuo biglietto di corsa semplice a tariffa regionale/sovraregionale valido per raggiungere Narni il giorno stesso d'ingresso agli eventi o il tuo abbonamento regionale/sovraregionale valido per viaggiare in Umbria. La promozione è valida fino al 14 maggio 2017."