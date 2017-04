Campobasso-Vairano e Campobasso-Cassino: 28 aprile bus al posto dei treni

Ferrovie dello Stato informa sulla circolazione sulle linee Campobasso - Vairano e Campobasso - Cassino.

I cantieri sulle linee Campobasso - Vairano e Campobasso - Cassino "saranno operativi dalle 23.30 di venerdì 28 aprile alle 3.00 di lunedì 1 maggio. Per consentire l'esecuzione dei lavori la circolazione ferroviaria sarà sospesa e tutti i treni sostituiti con autobus" viene riferito in un comunicato dalle Ferrovie dello Stato.



La società del trasporto ferroviario informa infine: "I bus partiranno dai piazzali antistanti le stazioni, ad eccezione di Vinchiaturo (bivio FS), Baranello (Largo Zullo) e Roccaravindola (SS 85 bivio FS). Il tempo di percorrenza potrà variare in base alle condizioni del traffico stradale."