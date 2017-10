Bologna: offerta 2x1 per "I Rivoluzionari del '900" che vanno in treno

Convenzione Trenitalia con la mostra I Rivoluzionari del '900, a Bologna.

"Offerta 2X1 per i clienti di Trenitalia che visiteranno la mostra I Rivoluzionari del '900, in programma a Palazzo Albergati di Bologna dal 16 ottobre all'11 febbraio 2018. Ai clienti della società di trasporto del Gruppo FS Italiane è riservata una particolare promozione in occasione dell'esposizione che ospiterà le opere da Duchamp a Magritte, da Dalì a Ernst, Tanguy, Man Ray, Calder, Picabia e molti altri: tutti insieme per raccontare un periodo storico di creatività geniale e straordinaria" viene fatto sapere in un comunicato delle Ferrovie dello Stato.



"I viaggiatori in possesso di Carta Freccia potranno accedere alla mostra in due al prezzo di una sola persona presentando la Carta fedeltà di Trenitalia e il biglietto delle Frecce, in formato digitale o cartaceo, con destinazione Bologna. Per usufruire dell'offerta 2X1, valida dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, è necessario che i biglietti del treno abbiano una data di emissione antecedente al massimo di tre giorni rispetto a quella della visita alla mostra. La promozione è valida anche per i clienti del trasporto regionale forniti di un abbonamento Trenitalia e di documento di identità" prosegue la società del trasporto ferroviario.