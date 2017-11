Amore Binario fa tappa a Firenze per raccontare una love story decennale

Amore Binari, in onda venerdì 10 novembre su Radio2.

"Amore Binario arriva a Firenze per raccontare la storia d'amore decennale di Gabriella e Pietro vissuta, grazie al treno, tra il capoluogo toscano e Trento" scrivono in un comunicato le Ferrovie dello Stato.



"Il dottor Trenamore, Paolo Labati, sarà stasera a Firenze Campo Marte. Proprio qui, a bordo di un Frecciargento, arriverà Gabriella che da 10 anni ogni venerdì lascia Trento, la sua città natale, per raggiungere Pietro. Tanti viaggi in treno fra Trento e Firenze, dove due anni fa Gabriella e Pietro si sono anche sposati" prosegue la società del trasporto ferroviario.



Le FS rivelano: "È il nuovo appuntamento di venerdì 10 novembre, dalle 19.45 alle 20.00, con Caterpillar e Ferrovie dello Stato Italiane per lo spazio dedicato al racconto degli 'amori ferroviari', dove il treno è protagonista di un affresco dell'Italia che si ricongiunge."



Viene concluso infine: "Le storie raccolte dalla redazione di Caterpillar, in circa due mesi, sono state circa 400. La media dei chilometri percorsi ogni settimana è di 500 chilometri. L'età media dei viaggiatori è di 38 anni. Per prendere parte ad Amore Binario è possibile scrivere a caterpillar@rai.it."