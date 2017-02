Prescritto stupro: Orlando accerti negligenze al tribunale, dicono dal PD

I senatori del PD in una interrogazione al ministro della Giustizia Andrea Orlando.

"Il ministro della Giustizia verifichi cosa è successo alla Corte d'Appello di Torino dove una condanna per stupro è caduta in prescrizione dopo vent'anni e renda noti quali iniziative intende assumere nei confronti di coloro che saranno individuati come responsabili", lo chiede il senatore Felice Casson insieme ad altri 25 senatori PD con un'interrogazione al dicastero di via Arenula.



"Quanto è avvenuto - spiega l'esponente dem - è assolutamente ingiustificabile e vi sono delle evidenti gravissime negligenze. E' quindi necessario individuare le singole responsabilità, anche personali, in modo da chiarire come sia potuto accadere un fatto così increscioso e vergognoso".