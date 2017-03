Le Iene, Fedez e J-Ax insultano popolo Family Day. Petizione per scuse da Mediaset

Ha quasi raggiunto le 50mila firme la petizione di La Manif Italia - Generazione Famiglia che chiede scuse formali da Mediaset dopo che Fedez e J-Ax hanno alzato il dito medio contro il popolo del Family Day, contrario alle adozioni gay e all'utero in affitto.

A 24 ore dalla sua pubblicazione su Citizengo.org, la petizione che chiede al Mediaset "scuse formali" per quanto successo nel corso della puntata del 12 marzo de Le Iene Show ha quasi raggiunto il suo obiettivo.



Ad essere contestato il gesto del dito medio alzato da Fedez e J-Ax dedicandolo, come si legge nellla petizione "alle famiglie del Family Day, e cioè a chiunque pensi che ogni bambino, soprattutto quelli in stato adottivo, abbiano il diritto di crescere con un papà e una mamma. Quindi, a milioni di famiglie italiane". "Tutto ciò, - si prosegue - mentre la conduttrice de Le Iene Nadia Toffa rideva sguaiatamente in mezzo a loro senza mostrare il minimo segno di imbarazzo o riprovazione".



La Manif Italia - Generazione Famiglia, promotrice dell'iniziativa, sottolinea quindi come sia "semplicemente intollerabile e vergognoso che un'azienda come la Mediaset consenta che milioni di famiglie italiane vengano volgarmente insultate" da Fedez e J-Ax "solo perché hanno opinioni diverse da quelle - peraltro sempre faziosissime - della redazione (de Le Iene, ndr), su temi per loro natura divisivi come l'adozione gay e l'utero in affitto".