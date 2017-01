Fedez e J-Ax: su Amazon edizione limitata superdeluxe Comunisti col Rolex

Lo scorso mercoledì Fedez e J-Ax si sono recati negli uffici milanesi di Amazon negli uffici per l'unboxing del nuovo album "Comunisti col Rolex", che sarà disponibile in edizione limitata superdeluxe in esclusiva su Amazon.it a partire dal 27 gennaio. L'edizione speciale dell'album di Fedez e J-Ax in vendita su Amazon conterrà un doppio vinile con cover in formato gatefold, un vinile 12'' con le immagini dei due artisti, una cornice in plexiglass appendibile e apribile ed una bandiera. In pre-ordine su Amazon.it sono già disponibili 1000 copie numerate dell'edizione deluxe di "Comunisti col Rolex", acquistabili a partire dal 27 gennaio al prezzo di 79,90 euro.



L'album di Fedez e J-Ax sarà, inoltre, disponibile in versione CD e Vinile Standard a partire da oggi 20 gennaio, in concomitanza con l'uscita del nuovo video clip della canzone "Piccole cose", registrato con la partecipazione della cantante Alessandra Amoroso.



L'album "Comunisti col Rolex" è stato anticipato dalla hit da cinque dischi di platino "Vorrei Ma Non Posto" e dal nuovo singolo "Assenzio", per il quale J-Ax e Fedez hanno scelto di collaborare con Stash e Levante.