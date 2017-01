Fedez a Marracash e Gué Pequeno: io non sono rapper ma cantautore 2.0

Striscia la notizia consegna il Tapiro d'oro a Fedez per il polverone sollevato dall'intervista rilasciata al Corriere da Marracash e Gué Pequeno, nella quale i due rapper attaccano il duo Fedez - J-Ax in quanto, a loro dire, non sarebbero rapper ma cantanti pop "non rapportabili" a loro.



"Sono cose che accadono" ha commentato l'attapirato Fedez a Valerio Staffelli, che lo ha intercettato a Milano. "Io non mi sono mai dichiarato rapper, ho sempre detto di essere un cantautore 2.0. - specifica Fedez - Loro sanno benissimo che l'ho sempre ammesso, il problema è che probabilmente i giornali non ti danno spazio nelle interviste se non fai il nostro nome, quando non hai una certa eco mediatica". A proposito dell'incontro con Marracash alla sfilata di Moschino, Fedez ha precisato: "L'ho visto dopo tre anni lì e quello che dovevo dire l'ho detto".