Compro oro: serva disciplina chiara e presidi antiriciclaggi, dice Federpreziosi

Federpreziosi riferisce in merito all'audizione sul decreto leegislativo dei "compro oro".

«La presenza di efficaci presidi antiriciclaggio ha un'importanza estremamente rilevante, oltreché per il contrasto di fenomeni criminosi anche per consentire lo sviluppo di condizioni di legalità e di promozione di corrette dinamiche competitive tra le imprese, all'interno dei diversi settori economici», ha dichiarato in una nota il direttore di Federpreziosi, Steven Tranquilli, a seguito dell'audizione presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze e Tesoro del Senato in merito alla riforma dei "compro oro".



"Le criticità della proposta di decreto legislativo sono state nuovamente puntualizzate nel documento presentato in audizione e dettagliate nel merito dal punto di vista tecnico anche grazie alle indicazioni pervenute dagli associati nelle ultime settimane" si prosegue.



«L'elemento determinante che si ritiene debba essere innanzitutto preso in considerazione - sottolinea Tranquilli - è la definizione e codificazione delle caratteristiche delle specifiche attività di chi esercita esclusivamente attività di compro oro e di chi tale attività svolge solo a titolo occasionale. Conseguentemente, per le due differenti categorie così inquadrate si potranno prevedere norme adeguate che non siano duplicazioni ed inasprimenti, meramente di carattere burocratico, di quelle già in essere per oreficerie e gioiellerie», spiega.



Altrettanto importante - conclude - è che venga adottata una terminologia precisa anche sotto il profilo tecnico, in maniera tale che non si lasci spazio per il futuro a interpretazioni soggettive e/o contestabili».