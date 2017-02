Strategia Energetica Nazionale 2017: presentato Position-paper. Federpetroli soddisfatta

Federpetroli Italia alla presentazione del Position-paper sulla nuova Strategia Energetica Nazionale.

"Si è svolto ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) a Roma l'incontro programmato per la presentazione del Position-paper sulla Strategia Energetica Nazionale (SEN). All'incontro presente il Presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia, ed il Segretario Generale del Mise Andrea Napoletano", viene riferito in una nota.



"Nel corso dell'incontro oltre alla consegna del Documento finale redatto da Federpetroli Italia che sarà portato all'attenzione del ministro Carlo Calenda, sono state illustrate al Ministero le difficoltà che l'indotto energetico in Italia sta vivendo oltre ad importanti osservazioni e suggerimenti sui punti che dovranno essere ridefiniti in una nuova Strategia Energetica Nazionale 2017", si precisa.



"Si è parlato di aree e vincoli ambientali, eco-sostenibilità, estrazione idrocarburi, raffinazione, logistica e depositi, infrastrutture, rete carburanti, non-oil, gnl, energie alternative, sicurezza energetica nazionale ed il ruolo dell'ENI oggi in Italia", viene inoltre chiarito.



"Grande soddisfazione di Federpetroli Italia per la disponibilità e concretezza da parte del Gruppo di lavoro del ministro. All'uscita il presidente Marsiglia ha espresso la propria soddisfazione ritenendo la squadra capitanata da Calenda, sinonimo di velocità e concretezza produttiva", viene specificato in ultimo.